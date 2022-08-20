"Ростов" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Сочи"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" и "Ростова" не определили победителя в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Игра в Ростове закончилась со счетом 2:2. "Сочи" вел с преимуществом в два мяча благодаря голам Кристиана Нобоа (44-я минута) и Артура Юсупова (69). "Ростов" сократил отставание после гола Степана Мельникова (84). На 90+2-й минуте нападающий "Ростова" Николай Комличенко забил и спас ничью для своей команды.

На 28-й минуте Комличенко не реализовал пенальти.

В конце матча игрок "Ростова" Виктор Мелехин получил две желтые карточки за четыре минуты и был удален с поля.

"Ростов" имеет в активе 12 очков и занимает третье место в таблице. "Сочи" идет на шестом месте, набрав 10 очков.

В следующем туре "Ростов" ждет встреча с московским ЦСКА, игра запланирована на 28 августа. "Сочи" 26 августа сыграет с "Химками".