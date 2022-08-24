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Чемпион Шотландии по маунтинбайку умер через два дня после победы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рэб Уорделл, в воскресенье одержавший победу в Чемпионате Шотландии по маунтинбайку, умер от остановки сердца два дня спустя, сообщает в среду The Guardian.

Спортсмену было 37 лет. Его девушка Кэти Арчибальд, также велогонщица, сообщила, что Уорделлу стало плохо во вторник утром. Врачи были на месте спустя несколько минут, но они ничем не смогли помочь.

Как сообщает Eurosport, Уорделл занимался велоспортом с подросткового возраста, в 2006 году он принимал участие в Играх Содружества в Мельбурне. В 2020 году он установил рекорд по времени прохождения маршрута West Highland в Шотландии.

Рэб Уорделл
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