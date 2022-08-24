В Москве пройдет заседание комиссий спортсменов ОКР и олимпийского комитета Белоруссии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Заседание комиссий спортсменов олимпийских комитетов России и Белоруссии пройдет 15 сентября на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России в среду.

"Пройдет расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР с участием руководителей российского спорта, представителей общероссийских спортивных федераций и спортсменов по летним и зимним Олимпийским видам спорта. В мероприятиях, приуроченных к заседанию, по приглашению российских коллег примут участие члены Комиссии спортсменов НОК Белоруссии", - говорится в сообщении.

"В течение всего дня будет обсуждаться широкий спектр вопросов - от поддержки высокого уровня конкуренции и мотивации в спорте высших достижений в условиях неправомерных и нелегитимных санкций до практических возможностей для самореализации после завершения карьеры", - отметили в пресс-службе.

"Мы хотим создать дискуссионную площадку, где наши олимпийцы смогут выразить свою точку зрения, поделиться проблемами, задать интересующие вопросы и узнать что-то новое для себя... Интересы олимпийцев и их мнение по всей актуальной спортивной повестке должно учитываться при принятии всех важных решений - как на уровне государственных, так и на уровне общественных организаций, отвечающих за развитие спорта в нашей стране", - прокомментировал проведение мероприятия в своем телеграм-канале президент ОКР Станислав Поздняков.