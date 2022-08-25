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В "Факеле" заявили, что не запрещали фанатам "Спартака" красно-белые шарфы на время матча

В РПЛ заявили, что не пускать на матч болельщиков с символикой - нарушение правил проведения турнира

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Факел" не запрещал болельщикам "Спартака" приходить на матч 7-го тура МИР Российской премьер-лиги в красно-белых шарфах, речь только о "средствах активной поддержки", сообщает пресс-служба воронежцев.

"Спартак" официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну. Места на остальных трибунах выкуплены по абонементной программе. Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. На матче со "Спартаком" гостевого сектора не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку - имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика", - говорится в сообщении "Факела".

"Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой "Спартака" не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу "Спартак" извинения за некорректную формулировку - в нашем городе рады всем любителям футбола", - отмечается там же.

Между тем президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что решение воронежского "Факела" не пускать на матч против "Спартака" болельщиков в атрибутике московской команды противоречит правилам проведения турнира.

"Решение "Факела" не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно. Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет", - цитирует пресс-служба РПЛ Алаева.

Ранее сообщалось, что в Воронеже не будет организован отдельный сектор для болельщиков гостевой команды.

Матч 7-го тура МИР Российской премьер-лиги "Факел" - "Спартак" состоится в Воронеже 27 августа.

Факел Спартак
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