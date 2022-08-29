Молодежная сборная РФ по футболу сыграет в сентябре с Белоруссией и Казахстаном

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России проведет две контрольные встречи в рамках учебно-тренировочного сбора в Белоруссии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Российская "молодежка" 21 сентября встретится с командой Белоруссии, а 24-го - со сборной Казахстана.

Первый матч команда Михаила Галактионова сыграет в городе Борисов, второй - в Минске.

Тренерский штаб на ближайший сбор планирует вызвать игроков 2002 года рождения и младше для дальнейшего просмотра кандидатов.