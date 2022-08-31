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Победительница US-2021 повторила антирекорд Кузнецовой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Триумфатор Открытого чемпионата США по теннису-2021 в женском одиночном разряде британка Эмма Радукану стала третьей спортсменкой, проигравшей в первом круге турнира через год после триумфа.

В ночь на среду по московскому времени Радукану уступила француженке Ализе Корне в стартовом круге US-2022 – 3:6, 3:6.

Таким образом, представительница Великобритании повторила соответствующие сценарии с россиянкой Светланой Кузнецовой и немкой Анжелик Кербер. Они выиграли турнир в США в2004 и 2026 годы соответственно и проиграли в стартовых матчах US Open спустя год.

теннис US Open
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