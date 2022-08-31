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Российский футболист Черышев перешел в "Венецию"

Российский футболист Черышев перешел в "Венецию"
Фото: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Итальянская "Венеция" заключила соглашение с российским полузащитником Денисом Черышевым, заявил главный скаут футбольного клуба Александр Мента.

"Венеция" подписала контракт с Денисом Черышевым. Контракт по схеме 2+1", - приводит слова скаута "Спорт-Экспресс".

31-летний Черышев является воспитанником футбола Испании, куда свою семью перевез игравший здесь его отец Дмитрий Черышев. Черышев-младший, в частности, прошел через систему мадридского "Реала". Также он играл за "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию", которая к настоящему моменту является последней командой в карьере россиянина.

На домашнем для сборной России ЧМ-2018 Черышев стал лучшим ее бомбардиром, забив четыре мяча. Это помогло сборной дойти до четвертьфинала, что стало наивысшим результатом национальной команды на чемпионах мира.

Что касается "Венеции", команда представляет Серию B – второй по статусу дивизион итальянского футбола. В турнирной таблице после трех туров "Венеция" занимает 11-е место, набрав 4 очка в трех матчах.

футбол Денис Черышев
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