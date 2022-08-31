Кокорин перешел в кипрский "Арис"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" объявил о переходе российского нападающего Александра Кокорина в кипрский "Арис".

Как сообщается на сайте "Фиорентины", 31-летний футболист будет выступать в "Арисе" на правах аренды". О конкретных сроках не уточняется.

Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года. На его счету в составе итальянской команды 11 неполных матчей, в которых он не смог отметиться результативными действиями. Предыдущим клубом россиянина был московский "Спартак". Также он играл за московское "Динамо" и петербургский "Зенит".

В чемпионате Кипра к настоящему моменту прошел один тур. "Арис" выиграл у клуба АЕЛ со счетом 2:1.