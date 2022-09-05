Профессор МГИМО Барабанов избран в набсовет РУСАДА
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель директора по научной работе Европейского учебного института МГИМО и профессор кафедры интеграционных процессов Олег Барабанов вошел в состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России, одного из учредителей РУСАДА.
Избрание состоялось в рамках внеочередного общего собрания учредителе РУСАДА.
Сообщается, что в адрес учредителей поступило более 300 заявлений от кандидатов в члены набсовета, со многими кандидатами, соответствующими формальным требованиям, были проведены личные собеседования.