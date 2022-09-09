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"Динамо" проиграло "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" в выездном матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили "Сочи".

Поединок на стадионе "Фишт" в Сочи завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Георгий Мелкадзе (6 мин) и Кристиан Нобоа (11). За гостей гол реализовал Денис Макаров (40).

В турнирной таблице "Сочи" занимает четвертое место, набрав 16 очков. "Динамо", которое потерпело первое поражение в сезоне РПЛ, находится на пятой позиции (16).

Динамо Сочи
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