Гандболистки московского ЦСКА завоевали Суперкубок России
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Гандболистки столичного ЦСКА нанесли поражение соперницам из "Ростова-Дона" в матче за Суперкубок России.
Поединок, состоявшийся в субботу в Москве, завершился со счетом 31:27 (15:11).
Армейский клуб выступил в ранге обладателя Кубка РФ, ростовчанки являются действующими чемпионками страны.
ЦСКА и "Ростов-Дон" разыграли Суперкубок третий сезон подряд. ЦСКА его завоевал впервые.
ЦСКА был основан в 2019 году. В 2021-м команда выиграла "золото" национального первенства.