Поиск
Реклама20idei.ru

"Пари НН" обыграл "Ахмат" в девятом туре РПЛ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" нанес поражение соперникам из "Ахмата" (Грозный) в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Счет встречи - 3:1. Победу гостям принесли дубль Тимура Сулейманова (22-я и 61-я минуты) и гол Кирилла Гоцука (64). В составе "Ахмата" отличился Юрий Журавлев (59).

"Пари НН" и "Ахмат" - соседи по турнирной таблице, клубы занимают восьмое и девятое место соответственно. У нижегородцев 12 очков, у грозненцев - 11.

В следующем туре "Ахмат" сыграет с "Уралом" (Екатеринбург), матч пройдет 17 сентября. "Пари НН" на следующий день встретится с "Оренбургом".

Футбол РПЛ Ахмат Пари НН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алькарас и Рууд сыграют в финале US Open

Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду в полуфинале US Open

Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины

Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины

"Спартак" подписал контракт с бывшим футболистом "Зенита" Мевлей

Грэм Поттер стал новым главным тренером футбольного клуба "Челси"

Грэм Поттер стал новым главным тренером футбольного клуба "Челси"

Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов

Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" крупно проиграл "Наполи" в матче Лиги чемпионов

Рублев не прошел в полуфинал US Open, проиграв американцу Тиафо

В ХК ЦСКА отвергли сведения о контракте с находящимся в армии вратарем Федотовым

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });