"Пари НН" обыграл "Ахмат" в девятом туре РПЛ
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" нанес поражение соперникам из "Ахмата" (Грозный) в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги.
Счет встречи - 3:1. Победу гостям принесли дубль Тимура Сулейманова (22-я и 61-я минуты) и гол Кирилла Гоцука (64). В составе "Ахмата" отличился Юрий Журавлев (59).
"Пари НН" и "Ахмат" - соседи по турнирной таблице, клубы занимают восьмое и девятое место соответственно. У нижегородцев 12 очков, у грозненцев - 11.
В следующем туре "Ахмат" сыграет с "Уралом" (Екатеринбург), матч пройдет 17 сентября. "Пари НН" на следующий день встретится с "Оренбургом".