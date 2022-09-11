"Зенит" забил "Оренбургу" восемь безответных мячей в матче РПЛ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" дома со счетом 8:0 разгромил "Оренбург" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Хет-трик в составе хозяев оформил Вендел (3-я, 43-я и 68-я минуты), дубль на счету Малкома (29, и 59), ещё по одному голу забили Иван Сергеев (17) и Далер Кузяев (19). Также на 51-й минуте игрок "Оренбурга" Александр Павловец забил в свои ворота.

Для "Зенита" эта победа стала самой крупной в истории чемпионата России. Предыдущий рекорд был зафиксирован в матче 2008 года против "Луча-Энергии" - 8:1.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице с 23 очками. "Оренбург" занимает 12-е место (9 очков).

В десятом туре "Зенит" встретится с московским "Динамо", матч пройдёт 17 сентября. "Оренбург" днем позже сыграет с "Пари НН".