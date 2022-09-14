Блогерская команда "Амкал" выбыла из розыгрыша Кубка России по футболу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургской "Звезды" победили московскую команду "Амкал" в матче 1/64 финала Кубка России.

Основное время встречи в Санкт-Петербурге (юридическим хозяином игры при этом был "Амкал") завершилось вничью. В серии пенальти сильнее оказалась "Звезда" (4:2).

"Амкал" является любительской командой, она представляет Медиалигу, как и вылетевший из турнира на предыдущем этапе клуб "2Drots". "Звезда" выступает во Второй лиге профессионального футбола.