"Локомотив" по пенальти обыграл "Краснодар" в Кубке России по футболу

"Торпедо" победило "Сочи"

Вильсон Изидор ("Локомотив") после забитого гола. Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка России победили "Краснодар".

Основное время матча в Москве завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти победу одержали москвичи.

Таким образом, "Локомотив" набрал первые два очка и в группе А находится на третьем месте. "Краснодар" занимает вторую строчку (4 очка).

"Сочи" на своем стадионе уступило столичному "Торпедо" - 1:3. Хозяева потерпели второе поражение подряд и в группе D занимают последнее место. "Торпедо" набрало первые три очка и занимает третью позицию.