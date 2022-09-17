"Зенит" в большинстве обыграл "Динамо" в матче РПЛ
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) обыграли московское "Динамо" в десятом туре Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу "Зениту" принесли голы Андрея Мостового (35-я минута) и Мантуана (90+3).
"Динамо" заканчивало матч в меньшинстве - на 66-й минуте Роберто Фернандес был удален за вторую желтую карточку.
"Зенит" одержал шестую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков. "Динамо" занимает шестое место, у команды 16 очков.
В 11-м туре "Зенит" сыграет с "Ростовом", "Динамо" встретится с "Ахматом" (Грозный), оба матча пройдут 2 октября.