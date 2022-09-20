Санно-бобслейная трасса "Санки" перешла в управление Фонда "Талант и успех"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ передало в управление Фонда "Талант и успех" санно-бобслейную трассу "Санки", расположенную в горах Сочи, сообщает пресс-служба ФТ "Сириус" во вторник.

В настоящее время объект готовится к спортивному сезону 2022-2023 года, который стартует в октябре и продлится примерно до середины апреля.

"Сейчас в приоритете Фонда - обеспечение тренировочного и соревновательного процессов спортсменов в зимнем сезоне 2022-2023. С учетом возраста объекта планируется проведение работ по восстановлению инфраструктуры и обновлению эстакады, связанной с продолжительной эксплуатацией трассы. Также рассматривается дальнейшее развитие комплекса с целью создания комфортных и доступных условий для спортсменов", - цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Спортивный кластер" Евгения Мейтеса.

Новый сезон на трассе откроют сборные России по скелетону и санному спорту, которые приедут 1 октября. С 5 октября к тренировкам приступят бобслеисты национальной команды. В течение сезона на "Санках" побывают спортсмены из всех регионов.

Ранее сообщалось, что санно-бобслейная трасса "Санки" была построена на северном склоне хребта Аибга к Олимпиаде 2014 года. Строительство объекта началось в 2010 году, в ноябре 2012 года здесь прошли первые тестовые спуски по льду. Общая длина трассы составляет 1 814 метров, она включает 17 виражей, три контруклона, которые замедляют скорость на поворотах, обеспечивая безопасность спортсменов. Перепад высот на трассе - 132 метра. Максимальная проектная скорость - 135 километров в час.

Во время Игр на трассе было разыграно девять комплектов олимпийских медалей в бобслее, санном спорте и скелетоне. После Олимпиады здесь проводили тренировочные сборы команды со всего мира, проходили всероссийские и международные соревнования, в числе которых ежегодные чемпионаты и Кубки России по санному спорту, бобслею и скелетону, этапы Кубка мира, чемпионатов Европы и чемпионата мира по санному спорту.

Ранее, в сентябре 2021 года, Фонду передали комплекс трамплинов "Русские горки". Сейчас в ведении Фонда находится горный кластер спортивных олимпийских объектов, включающий в себя комплекс трамплинов, трассу лыжного двоеборья и санно-бобслейную трассу.