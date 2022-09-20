Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко вновь переизбран на новый срок, сообщает пресс-служба КХЛ.
"На своем первом заседании в сезоне 2022/2023 Совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность Председателя Геннадия Николаевича Тимченко", - говорится в сообщении.
Председатель совета директоров петербургского ХК СКА 69-летний Тимченко занимает пост председателя совета директоров КХЛ с 2012 года.