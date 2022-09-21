Травмированные футболисты "Урала" вернутся в строй через несколько недель

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Восстановление футболистов "Урала", пострадавших в ходе последнего матча с "Ахматом", займет от двух до четырех недель, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

"Эрик Бикфалви, повредивший в самом начале матча с "Ахматом" мышцу правой голени, проведет на больничном около двух недель. Это показало углубленное обследование", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что Вячеславу Подберезкину, получившему повреждение задней поверхности бедра в том же матче, на восстановление понадобится больше времени. Порядка трех-четырех недель.

Матч между "Уралом" и "Ахматом" состоялся 17 сентября в Екатеринбурге. Победу со счетом 2:1 одержал грозненский клуб.