Футболиста "Динамо" дисквалифицировали и оштрафовали за оскорбление судьи

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча, из них один условно, полузащитника московского "Динамо" Дениса Макарова, который во время матча 10-го тура Мир Российской премьер-лиги с "Зенитом" оскорбил ассистента главного судьи матча, сообщает пресс-служба РФС.

Кроме того, Макаров "за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча" должен выплатить 250 тыс. рублей.

Также КДК обратил внимание департамента судейства на выполнение своих функциональных обязанностей судьи Алексея Лунёва.

Матч состоялся 17 сентября в Москве и завершился победой "Зенита" со счетом 2:0. В ходе игры Макаров обратился к помощнику судьи и выразил недовольство его работой.