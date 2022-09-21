Шипов назвал Сюгирова фаворитом в борьбе за золото Суперфинала ЧР по шахматам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что лидеру Суперфинала чемпионата России по шахматам в Чебоксарах Санану Сюгирову по силам удержать первое место в турнирной таблице.

"Санан сейчас главный фаворит в борьбе за золото. Он уже десяток лет известен, играет, сейчас созрел, внутренний баланс есть и опыт уже большой, и организм по-прежнему молодой, сильный. При определенных раскладах он может единолично победить в турнире, безо всякого дележа, тай-брейка", - сказал Шипов "Интерфаксу"

В среду на турнире стартовал предпоследний 10-й тур чемпионата. После девяти туров у Сюгирова 6 очков. Ближайшие его преследователь, Даниил Дубов отстает на полбалла. По 5 очков набрали Илья Ильюшенок, Евгений Томашевский и Владислав Артемьев.

В 10-м туре Сюгиров играет черными фигурами с Ильюшенком.