ВАДА вынесло 138 обвинений на основании данных Московской лаборатории

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство вынесло 138 обвинительных решений о нарушении антидопинговых правил в ходе изучения данных Московской лаборатории, полученных в январе 2019 года, сообщает пресс-служба ВАДА.

"Продолжается изучение данных Московской лаборатории, полученных в 2019 году. С мая 2022 по конец июля 2022 года были вынесены обвинительные приговоры еще по 17 делам, в результате чего общее количество дел на данный момент достигло 138, и ожидается еще больше, поскольку некоторые кейсы находятся в стадии расследования", - говорится в сообщении ВАДА.