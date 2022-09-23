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Казахстанский арбитр назначен на товарищеский матч Киргизия - Россия

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Товарищеский матч между национальными сборными России и Киргизии обслужит главный арбитр Данияр Сахи, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

31-летний казахстанский судья получил статус арбитра ФИФА в 2017 году и работает на матчах казахстанской Премьер-лиги и Кубка, Юношеской лиги УЕФА и международных турнирах молодежных команд.

Ассистенты главного арбитра: Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Резервный судья - Дайырбек Абдылдаев.

Сборная России сыграет матч с командой Киргизии в Бишкеке 24 сентября на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова. Игра станет первой очной встречей соперников в истории. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

футбол
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