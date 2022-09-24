Пятнадцать игроков покинули женскую сборную Испании по футболу из-за тренера

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В кризисе оказалась женская сборная Испании по футболу, сообщает Associated Press. Пятнадцать игроков покинули команду, заявив, что тренер Хорхе Вильда "серьезно повлиял на их эмоциональное состояние и их здоровье".

Футболистки направили электронные письма, их содержание стало достоянием СМИ.

В письмах игроки требуют уволить Вильду, поскольку "общая ситуация в национальной команде, сложившаяся в последнее время и о которой известно футбольной федерации, влияет на эмоциональное состояние и на здоровье".

Ранее на пресс-конференции несколько игроков сборной сообщили, что недовольны результатами сборной, которая пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, но в итоге проиграла Англии. Испанские СМИ подчеркивают, что на той пресс-конференции игроки не затрагивали тему эмоционального состояния, поэтому, возможно, речь идет не только о плохих результатах на поле.