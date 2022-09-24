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России обыграла Казахстан в матче молодежных сборных по футболу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по футболу (U-21) победила сверстников из команды Казахстана в товарищеском матче, который состоялся в Минске в субботу.

Результат поединка - 2:1. В составе победителей голы реализовал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин - сначала на 33-й минуте, затем на 41-й (с пенальти).

В 17:00 мск в Бишкеке начнется товарищеская игра между национальными сборными России и Казахстана.

футбол
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