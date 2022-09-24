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Свыше 25 тыс. гостей ожидается на соревнованиях IRONSTAR SOCHI СИРИУС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная территория "Сириус" 7-9 октября 2022 года примет масштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022.

"Мероприятие станет одним из крупнейших событий региона и знаменует собой закрытие сезона триатлона в России. В рамках фестиваля также пройдут Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции и Финал Кубка России по триатлону на дистанции спринт. Всего на фестивале ожидается более 25 000 гостей, 6000 из которых - участники соревнований", - говорится.

В первый день фестиваля, 7 октября состоятся заплывы на открытой воде SWIMSTAR MILE и DBLMILE в бухте Имеретинского порта. Продолжат спортивный праздник женский забег на 5 км IRONLADY и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.

8 октября состоится главная триатлонная гонка сезона в России - IRONSTAR 226 SOCHI СИРИУС 2022. Эта дистанция несет название "железной" и состоит из 3.86 км плавания, 180 км велогонки и 42.195 км бега.

"Атлеты, не готовые к покорению такой дистанции, смогут в этот же день преодолеть половину от нее на дистанции IRONSTAR 113 SOCHI СИРИУС 2022", - говорится в сообщении.

9 октября любители попробуют свои силы на триатлонных дистанциях: SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).

Среди участников фестиваля ожидается не менее 20 параатлетов на различных дистанциях, в том числе на "железной".

триатлон
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