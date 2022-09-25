Конгресс Международной ассоциации бокса выразил вотум доверия президенту Кремлеву

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Делегаты внеочередного конгресса Международной ассоциации бокса подтвердили полномочия президента организации россиянина Умара Кремлева, сообщает пресс-служба IBA.

Конгресс проголосовал против новых выборов, 75 процентов присутствующих.

Согласно решению, Кремлев останется на своем посту сроком на 4 года.

Кремлев возглавил Международную федерацию бокса в декабре 2020 года. В мае 2022 года он был переизбран н новый срок. Единственный соперником россиянина был голландец Борис ван дер Фёрст, который был отстранен. Он оспорил итоги выборов в Спортивном арбитражном суде (CAS) который удовлетворил апелляцию ван дер Фёрста.