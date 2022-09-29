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Кремлев уверен в скором снятии санкций с российских боксеров

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что в ближайшее время новое руководство, вероятно, вернет россиянам и белорусам право участвовать в международных турнирах.

"У нас прошел конгресс, избран новый совет директоров, уверен, что Международная ассоциация бокса и совет директоров примут правильное решение. Уже есть обращение Европейской конфедерации не лишать спортсменов флага и гимна. Я, как президент, призываю к этому, считаю, что в ближайшее время Международная ассоциация бокса исправит эту ошибку кардинально", - сказал Кремлев в своем выступлении на форуме "Россия - спортивная держава" в Кемерово.

В марте IBA отстранила российских и белорусских боксеров из-за ситуации на Украине.

25 сентября делегаты внеочередного конгресса Международной ассоциации бокса подтвердили полномочия президента Кремлева.

бокс Умар Кремлев
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