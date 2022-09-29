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"Ахмат" обыграл "Ростов" в матче Кубка России по футболу

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" в домашнем матче третьего тура группового этапа Фонбет - Кубка России победили соперников из "Ростова".

Поединок в столице Чечни завершился со счетом 3:1. В составе хозяев голы реализовали Илья Олейников (73-я с пенальти, 79-я минуты) и Мохамед Конате (88-я). За гостей отличился Роман Тугарев (59-я, пенальти).

Таким образом, "Ахмат" набрал шесть очков и возглавил группу С. "Ростов" (6 очков) находится на втором месте. На третьей строчке находится московское "Динамо" (4), "Оренбург" (2) замыкает квартет.

В групповом раунде "Пути РПЛ" команды из высшей лиги распределены на четыре группы и играют в два круга. Клубы, которые займут первые два места, попадут в плей-офф "Пути РПЛ". Команды с третьих мест будут играть в плей-офф "Пути регионов".

футбол Кубок России по футболу
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