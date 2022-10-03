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Надаль поднялся на второе место рейтинга ATP

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Надаль поднялся с третьего место на второе, со второго на третье опустился норвежец Каспер Рууд.

Первое место удерживает соотечественник Надаля, Карлос Алькарас.

Экс-первая ракетка россиянин Даниил Медведев продолжает находиться на четвертом месте. Вслед за ним в топ-10 располагаются Александр Зверев (Германия) Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Кэмерон Норри (Великобритания), Андрей Рублев (Россия) Хуберт Хуркач (Польша). Последний выбил из первой десятки американца Тэйлора Фритца.

теннис
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