Надаль поднялся на второе место рейтинга ATP
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.
Надаль поднялся с третьего место на второе, со второго на третье опустился норвежец Каспер Рууд.
Первое место удерживает соотечественник Надаля, Карлос Алькарас.
Экс-первая ракетка россиянин Даниил Медведев продолжает находиться на четвертом месте. Вслед за ним в топ-10 располагаются Александр Зверев (Германия) Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Кэмерон Норри (Великобритания), Андрей Рублев (Россия) Хуберт Хуркач (Польша). Последний выбил из первой десятки американца Тэйлора Фритца.