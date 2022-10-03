СКА победил ЦСКА в КХЛ
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу СКА, забросившего победную шайбу в овертайме.
В составе СКА голы провели Даниил Пыленков (40-я минута), Марат Хайруллин (56), Максим Грошев (63), в составе ЦСКА – Константин Окулов (8), Никита Нестеров (27).
Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. СКА лидирует, набрав в 14 матчах 27 очков. ЦСКА – на восьмом месте: 15 баллов в 13 встречах.