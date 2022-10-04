Российский теннисист Хачанов обыграл американца Кресси на турнире в Астане
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил Максима Кресси из США в матче первого круга турнира категории ATP-500, который проходит в Астане.
Результат встречи - 6:4, 7:6 (7:3). Хачанов занимает 18-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кресси-32-ю.
В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем матча между хорватом Марином Чиличем (14) и немцем Оскаром Отте (55).
Призовой фонд соревнования в Казахстане составляет 1 млн 900 тыс. долларов.