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Российский теннисист Хачанов обыграл американца Кресси на турнире в Астане

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил Максима Кресси из США в матче первого круга турнира категории ATP-500, который проходит в Астане.

Результат встречи - 6:4, 7:6 (7:3). Хачанов занимает 18-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кресси-32-ю.

В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем матча между хорватом Марином Чиличем (14) и немцем Оскаром Отте (55).

Призовой фонд соревнования в Казахстане составляет 1 млн 900 тыс. долларов.

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