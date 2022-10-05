Максим Митрофанов стал новым генсеком РФС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза утвердил Максима Митрофанова в качестве генеральным секретаря, сообщила в среду пресс-служба РФС.

На этой должности он сменил Александра Алаева, который в августе был избран президентом Российской премьер-лиги.

Митрофанов с 2015 года был заместителем председателя комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками и ответственным секретарем комитета программ развития футбола. В апреле 2019 года занял должность заместителя генерального директора (генерального секретаря) - директора по развитию.

Алаев в среду был утвержден в качестве вице-президента РФС и включен в бюро исполкома.