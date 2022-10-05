Поиск
Реклама20idei.ru

Федерация конного спорта России предложила провести в РФ отборы на ОИ-2024

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Федерация конного спорта России подала ряд заявок на проведение международных соревнований, в том числе отборочных турниров к Олимпийским Играм 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба федерации.

"Соблюдая установленные до 1 октября сроки для предоставления документов, все необходимые данные были направлены российской стороной в Международную Федерацию конного спорта", - говорится в заявлении.

"Руководствуясь олимпийским принципом равенства и тезисом "спорт - вне политики", ФКСР, соблюдая все необходимые процедуры, уведомила FEI (Международную Федерацию конного спорта) о желании российской стороны провести в сезоне-2023 16 соревнований по конному спорту, имеющих статус международных. Контактная работа со специалистами Международной Федерации конного спорта продолжается, заявки находятся на рассмотрении", - заявила президент ФКСР Марина Сечина.

В заявке семь соревнований по конкуру, четыре - по троеборью, три - по выездке, а также один турнир по паралимпийской выездке. В числе предложенных к проведению мероприятий - специальная Олимпийская квалификация по конкуру и выездке, этап Кубка Наций по троеборью, а также Евразийские игры по трем дисциплинам конного спорта. Таким образом, ФКСР инициировала системную подготовку россиян к возможному участию в Олимпийских играх, в случае, если решение о допуске будет принято МОК.

С 6 марта FEI запретило российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях. Турниры, заявленные к проведению на территории Российской Федерации, также были заблокированы в календаре FEI.

конный спорт ОИ-2024
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

"Интер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов УЕФА

"Бавария" разгромила "Викторию" в Лиге чемпионов УЕФА

"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

"Матч ТВ" обещал показать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре

СКА победил ЦСКА в КХЛ

FINA разрешила включать мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании

FINA разрешила включать мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании

Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле

Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле

Гонщик Red Bull Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Гонщик Red Bull Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });