Федерация конного спорта России предложила провести в РФ отборы на ОИ-2024

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Федерация конного спорта России подала ряд заявок на проведение международных соревнований, в том числе отборочных турниров к Олимпийским Играм 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба федерации.

"Соблюдая установленные до 1 октября сроки для предоставления документов, все необходимые данные были направлены российской стороной в Международную Федерацию конного спорта", - говорится в заявлении.

"Руководствуясь олимпийским принципом равенства и тезисом "спорт - вне политики", ФКСР, соблюдая все необходимые процедуры, уведомила FEI (Международную Федерацию конного спорта) о желании российской стороны провести в сезоне-2023 16 соревнований по конному спорту, имеющих статус международных. Контактная работа со специалистами Международной Федерации конного спорта продолжается, заявки находятся на рассмотрении", - заявила президент ФКСР Марина Сечина.

В заявке семь соревнований по конкуру, четыре - по троеборью, три - по выездке, а также один турнир по паралимпийской выездке. В числе предложенных к проведению мероприятий - специальная Олимпийская квалификация по конкуру и выездке, этап Кубка Наций по троеборью, а также Евразийские игры по трем дисциплинам конного спорта. Таким образом, ФКСР инициировала системную подготовку россиян к возможному участию в Олимпийских играх, в случае, если решение о допуске будет принято МОК.

С 6 марта FEI запретило российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях. Турниры, заявленные к проведению на территории Российской Федерации, также были заблокированы в календаре FEI.