Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену запрета на допуск боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой, сообщает пресс-служба IBA.

"Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном сайте ассоциации.

В IBA подчеркнули, что организация "твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия".

"Уважая свою независимость в роли международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства", - добавили там.

Согласно решению, к соревнованиям также будут допущены тренеры и технический персонал.

Россияне и белорусы будут выступать со своими флагами и гимном.

25 сентября делегаты внеочередного конгресса Международной ассоциации бокса подтвердили полномочия президента россиянина Умара Кремлева.

Накануне ассоциация допустила до турниров украинскую команду, которая будет выступать под своими гимном и флагом.