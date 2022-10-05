Никита Симонян утвержден председателем комитета сборных команд России
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза утвердил состав комитета сборных команд России, сообщает пресс-служба РФС.
Председателем стал Никита Симонян. Также в комитет вошли Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семён Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин, Сергей Овчинников.
Кроме того, исполком РФС утвердил состав комитета профессионального футбола, председателем стал вице-президент союза Александр Алаев. В состав также вошли Роман Бабаев, Александр Зотов, Григорий Иванов, Владимир Хашиг, Максим Погорелов, Евгений Мележиков, Наиль Измайлов, Никита Матвеев, Андрей Лексаков, Мария Сучкова.
95-летний Симонян является чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне, четырехкратным чемпионом СССР в составе "Спартака"