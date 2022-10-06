"Балтика" отстранила футболиста из-за обвинений в избиении девушки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Балтика" (Калининград) отстранила нападающего Гочи Гогричиани в связи с появившимися высказываниями об избиении им девушки.

"В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб "Балтика" заявляет следующее. В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой", - говорится в заявлении на сайте клуба Первой лиги.

Ранее в телеграм-канале "Футбол с Ильевым" появились высказывания девушки футболиста Кристины Куддус о том, что игрок ее избил.

22-летний Гогричиани выступает в "Балтике" с лета этого года.