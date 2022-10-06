Чемпионат мира-2023 по самбо пройдет в Египте

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Египет примет чемпионат мира по самбо в 2023 году, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

Соответствующее решение было принято членами исполкома Международной федерации самбо.

Турнир пройдет с 10 по 12 ноября 2023 года.

Согласно проекту международного календаря, чемпионат и молодежное первенство Европы по самбо пройдут в апреле в Израиле сразу по нескольким возрастным категориям: кадеты, юноши и девушки, юниоры и юниорки, а также взрослые: мужчины, женщины и боевое самбо.

Чемпионат мира по пляжному самбо 2023 года пройдет в Доминиканской Республике в августе. В это же время в Доминиканской Республике состоится чемпионат Панамерики.

Чемпионат Африки 2023 года пройдет в мае в Марокко.

В июне состоится чемпионат Азии и Океании, местом проведения турнира станет Казахстан.

В 2023 году планируется проведение трех Кубков мира. Они пройдут в Доминиканской Республике, Кыргызстане и Сербии. Также в течение года состоится ряд континентальных кубков и международных турниров в разных странах.