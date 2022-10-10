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Хоккейный клуб "Авангард" уволил главного тренера

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера "Авангарда", сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец.

Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков отметил, что решение было продиктовано турнирной ситуацией

"Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему. Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера", - сказал он.

В настоящий момент "Авангард" занимает восьмое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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