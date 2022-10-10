Поиск
Реклама20idei.ru

Экс-футболиста "Рубина" Мухаметшина приговорили на 1,5 года за организацию казино

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий футбольных клубов "Рубин" (Казань) и "Мордовия" (Саранск) приговорен к 1,5 годам колонии общего режима, сообщает "Столица С".

Ленинский райсуд Саранска приговорил 40-летнего Мухаметшина за организацию подпольного казино. Различные сроки (максимальным среди них оказался срок 5,5 лет) получили и его три подельника. Каждый из них должен выплатить штраф, в случае с Мухаметшиным – 800 тыс. руб.

Судебный процесс длился в Саранске с 10 марта 2021 года.

Последним профессиональным клубом в карьере Мухаметшина была "Мордовия", в которой он играл до 2019 года, а затем работал здесь тренером.

футбол Мордовия Рубин Руслан Мухаметшин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ювентус" проиграл "Маккаби" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Ювентус" проиграл "Маккаби" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo

Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo

"Локомотив" задумался о возвращении Юрия Семина

Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира "Формулы-1"

Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира "Формулы-1"

Циннбауэр покинул пост главного тренера ФК "Локомотив"

ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Медведев снялся с матча против Джоковича на турнире в Астане

Три передачи Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Баффало" на старте НХЛ

Медведев и Джокович сыграют в полуфинале турнира в Астане

Медведев и Джокович сыграют в полуфинале турнира в Астане

Овечкин стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });