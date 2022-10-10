Экс-футболиста "Рубина" Мухаметшина приговорили на 1,5 года за организацию казино

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий футбольных клубов "Рубин" (Казань) и "Мордовия" (Саранск) приговорен к 1,5 годам колонии общего режима, сообщает "Столица С".

Ленинский райсуд Саранска приговорил 40-летнего Мухаметшина за организацию подпольного казино. Различные сроки (максимальным среди них оказался срок 5,5 лет) получили и его три подельника. Каждый из них должен выплатить штраф, в случае с Мухаметшиным – 800 тыс. руб.

Судебный процесс длился в Саранске с 10 марта 2021 года.

Последним профессиональным клубом в карьере Мухаметшина была "Мордовия", в которой он играл до 2019 года, а затем работал здесь тренером.