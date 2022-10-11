Российский футболист не сыграет в матче еврокубка в Литве из-за отказа в визе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский защитник армянского футбольного клуба "Пюник" Михаил Коваленко не сможет сыграть в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА против "Жальгириса" в Литве, сообщает Metaratings.

Причина связана с тем, что власти Литвы отказали россиянину в выдаче визы.

Игра пройдет 13 октября.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулся российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, который не смог приехать на матч его команды "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) в Польшу против местного "Леха".