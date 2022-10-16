Пекинский "Куньлунь РС" забросил три безответные шайбы "Спартаку" в матче КХЛ

ХК "Северсталь" обыграл "Сочи"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл пекинскому "Куньлунь Ред Стар".

Матч в подмосковных Мытищах завершился со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В Западной конференции "Спартак" занимает пятое место (23 очка). Команда из Китая поднялась на девятое место, набрав 19 очков.

В другом поединке череповецкая "Северсталь" на выезде нанесла поражение "ХК Сочи". Матч в Сочи завершился со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Гости из Череповца набрали 21 очко и находятся на восьмой позиции в Западной конференции КХЛ. Сочинцы с девятью очками занимают последнее место на "Западе" и в общей турнирной таблице.