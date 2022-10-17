Женская сборная России по баскетболу не допущена до отбора на ЧЕ-2023

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила женские сборные России и Белоруссии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, сообщает пресс-служба ФИБА.

"Решение было принято после тщательного изучения событий на Украине, решений исполкома ФИБА и принципов Международного олимпийского комитета, таким образом, сборные России и Белоруссии отстранены от участия в предстоящем отборе на Евробаскет в 2022 и 2023 годах", - говорится в сообщении.

Таким образом, женская сборная России по баскетболу не сможет принять участие в ЧЕ-2023.

Турнир пройдет в Словении и Израиле.