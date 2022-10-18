Российские самбисты выиграли все золотые медали на молодежном первенстве мира

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россияне стали победителями общекомандного и всех отдельных зачетов на первенстве мира в Армении.

В турнире приняли участие около 500 спортсменов из 23 стран. Первые места, помимо общекомандного, россияне заняли в категориях юниоров (боевое/спортивное самбо), юниорки (спортивное самбо), девушки, юноши, кадеты (мальчики/девушки).

"Хочу поблагодарить Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, Национальный олимпийский комитет Армении и Федерацию самбо Армении за блестящую организацию столь крупного турнира, прошедшего на главной спортивной арене Еревана - Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, и лично президента Федерации Микаэла Айрапетяна, вложившего душу в проведение этого чемпионата. Сегодня национальная федерация Армении сделала серьезную заявку на то, чтобы регулярно проводить турниры высокого уровня на своей территории. Отдельные слова благодарности выражаю генеральному партнеру соревнований – компании "Роснефть" за помощь в организации и проведении Молодежного Первенства мира по самбо", - сказал президент ФИАС Василий Шестаков.

Россияне и белорусы выступили в турнире под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).