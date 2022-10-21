Определились финалистки чемпионата России по боксу
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Краснодаре в пятницу прошли полуфинальные поединки чемпионата России по боксу среди женщин.
Результаты соревновательного дня.
До 48 кг: Мария Хузахметова (Иркутская область) - Дарья Салиндер (Ямало-Ненецкий АО) - 0:5, Юлия Чумгалакова (Московская область) - Александра Кулешова (Челябинская область) - 5:0;
До 50 кг: Алена Артемова (Ульяновская область) – Любовь Шарапова (Рязанская область) - 5:0, Екатерина Пальцева (Московская область) – Екатерина Молчанова (Краснодарский край) - 5:0;
До 52 кг: Анастасия Маркова (Москва) - Анна Аэдма (Алтайский край) - 0:5, Елена Савельева (Московская область) - Валерия Линькова (Краснодарский край) - 5:0;
До 54 кг: Елизавета Карташкова (Челябинская область) - Саяна Казыгашева (Республика Хакасия) - 0:5, Анастасия Кириенко (Москва) - Наталья Самохина (Новосибирская область) - 5:0;
До 57 кг: Дарья Абрамова (Тульская область) - Татьяна Константинова (Ульяновская область) - 5:0, Евгения Лочканова (Челябинская область) - Людмила Воронцова (Московская область) - 0:5;
До 60 кг: Анастасия Кононова (Челябинская область) - Юлия Чернобородова (Ивановская область) - 0:5, Нуне Асатарян (Краснодарский край) - Надежда Голубева (Краснодарский край) - 0:5;
До 63 кг: Кристина Кулухова (Республика Северная-Осетия) - Наталия Сычугова (Москва) - 0:5, Галина Головченко (Москва) - Елена Жиляева (Московская область) - 5:0;
До 66 кг: Ангелина Ганюкова (Санкт-Петербург) - Азалия Аминева (Республика Башкортостан) - 0:5, Альбина Молдажанова (Тюменская область) - Елизавета Абрамова (Самарская область) - 5:0;
До 70 кг: Лаура Мамедкулиева (Санкт-Петербург) - Анастасия Демурчян (Краснодарский край) - 0:5, Лада Еськина (Архангельская область) - Дарима Сандакова (Республика Бурятия) - 0:5;
До 75 кг: Мария Арисова (Пензенская область) - Анастасия Шамонова (Краснодарский край), победа Шамоновой, Елизавета Задорова (Санкт-Петербург) - Елена Гапешина (Республика Бурятия), победа Гапешиной.
До 81 кг: Анна Иванова (Москва) - Салтанат Меденова (Омская область) - 5:0, Иванна Кочнова (Свердловская область) - Евгения Молочкова (Нижегородская область) - 0:5;
Свыше 81 кг: Татьяна Богданова (Иркутская область) - Ксения Олифиренко (Краснодарский край) - 5:0, Мария Кучманова (Республика Мордовия) - Диана Пятак (Ханты-Мансийский АО), победа Пятак.
Призовой фонд чемпионата России составляет 24 млн руб. Победительницы получат по 1,5 млн., серебряные медалисты - по 250 тыс., бронзовые — по 125 тыс. руб.