"Ростов" сыграл вничью с "Факелом" в 14-м туре РПЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Ростов" сыграл в гостях вничью 1:1 с воронежским "Факелом" в матче 14-го тура РПЛ.

На 50-й минуте счет открыл футболист "Ростова" Данил Глебов. "Факел" сравнял счет на 90+7-й минуте усилиями Георгия Гонгадзе, который реализовал пенальти.

"Факел" с 45-й минуты играл в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева. О

"Ростов" имеет 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У "Факел" 12 баллов, и это 13-е место.