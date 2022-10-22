Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от соревнований сезона-22/23

Фото: Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила отстранить российских лыжников до участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на конгрессе FIS, который состоялся в субботу, 22 октября в Зельдене (Австрия).

"Совет FIS принял решение с учетом честности соревнований FIS и обеспечением безопасности всех участников, а также в связи с рекомендациями МОК продлить свое решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под эгидой федерации", — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте FIS.

Ранее россияне и белорусы уже были отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS в марте нынешнего года.