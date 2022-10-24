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ЦСКА выиграл восьмой подряд матч в КХЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА победил челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок в Москве завершился со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу ЦСКА.

В составе хозяев шайбы забросили Михаил Григоренко (2 минута), Владимир Грудинин (35), Владислав Каменев (39), Тахир Мингачев (55) и Владислав Провольнев (56). В составе "Трактора" точные броски нанесли Алексей Бывальцев (25) и Альберт Яруллин (58).

Для ЦСКА это восьмой подряд выигрыш. Победная серия началась 6 октября, когда москвичи со счетом 3:0 в гостях обыграли новосибирскую "Сибирь".

В Западной конференции КХЛ столичный клуб набрал 31 очко и вышел на вторую строчку. "Трактор" на "Востоке" располагается на девятой позиции (19 очков).

хоккей КХЛ
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