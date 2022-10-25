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Третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" стартовал во вторник

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре".

"Уверен, что новый сезон будет таким же успешным, как и прошлые. В прошлом году мы наградили и поддержали более 500 проектов. Многие из них стали прорывными и мотивировали других людей предлагать свои инициативы", - заявил министр спорта Олег Матыцин в ходе пресс-конференции.

Как сообщила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, в течение двух сезонов на конкурс было подано более 6 600 спортивных проектов от участников со всей России.

Конкурсный отбор проводится в несколько этапов. С 25 октября по 23 декабря 2022 года осуществляется сбор заявок на участие в конкурсе. С 10 по 31 января 2023 года будет проходить отбор 250 участников, которые войдут в лонг-лист. С 1 по 14 марта 2023 года эксперты сформируют список из 25 лучших инициатив, которые войдут в шорт-лист конкурса.

Заключительный этап конкурса - защита проектов перед экспертным советом, отбор победителей в номинациях конкурса и обладателя гран-при - пройдет 10 апреля 2023 год. На 13 апреля запланирована церемония награждения.

Призовой фонд конкурса составляет: Гран-при (1 млн рублей), призы победителям в пяти номинациях (по 300 тыс. рублей), а также специальный приз.

Минспорта Олег Матыцин
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