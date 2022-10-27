"Зенит" проведет товарищеский матч с футбольным клубом из Ирана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU -

Министр спорта РФ Олег Матыцин обсудил с послом Ирана в России Каземом Джалали развитие сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, сообщила пресс-служба Минспорта.

"Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским "Зенитом" и иранским "Сепаханом". При поддержке министерства спорта подписан меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идёт активный обмен командами для участия в турнирах. Сейчас на базе центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча "Зенита" и "Сепахана", которая запланирована в Иране 27 ноября", - сказал Матыцин.

Министр сообщил, что Россией и Ираном разработан проект плана мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2022-2024 годы, который предусматривает обмен опытом по 11 видам спорта (лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, самбо, фехтование, футбол, бадминтон, бокс, дзюдо, спортивная борьба, тхэквондо, спортивная гимнастика), а также в области паралимпийского движения.